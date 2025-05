Allianz Partners con Spencer & Carter per Volonline, al via l’accordo

È valida fino al 31 dicembre 2026 l’intesa siglata da Volonline Tour Operator e Allianz Partners. Un accordo che arriva a seguito di una gara tra più compagnie di assicurazione proposte da Spencer & Carter, sulla base delle specifiche esigenze del cliente Volonline.

“Questa partnership - dichiara Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter - conferma ulteriormente il nostro impegno nell’offrire ai clienti soluzioni assicurative altamente performanti, disegnate sulle specifiche esigenze degli operatori del turismo”.

L’accordo include due polizze complete, studiate per rispondere alle necessità del settore turistico: assicurazione medico-bagaglio e annullamento e solo medico-bagaglio. “La scelta di un partner assicurativo è determinata da molti fattori: la competitività, il valore commerciale, la fiducia e la deontologia professionale - dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group -. Così come prioritario nel nostro settore è poter contare su un servizio in ogni momento del viaggio o della vacanza dei nostri clienti. La costante centralità dell’interesse e del servizio al cliente è stata determinante nella scelta di Allianz Partners e Spencer & Carter, rispetto alle altre soluzioni prospettate”.