Amadeus allunga sull’intelligenza artificiale. L’azienda ha annunciato l’acquisizione di SkyLink, impresa tecnologica AI-first basata a New York e specializzata nell’orchestrazione e nell’automazione conversazionale.

Fondata con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei viaggi aziendali, SkyLink ha infatti sviluppato un’architettura AI proprietaria e un motore di orchestrazione multilivello progettato per integrarsi in modo semplice e trasparente nelle piattaforme di chat. In questo modo, i viaggiatori possono prenotare voli e hotel in modo semplice e intuitivo in pochi secondi, mentre le aziende possono beneficiare di significativi riduzioni dei costi e di un aumento della produttività.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di Amadeus volta a implementare casi d’uso dell’intelligenza artificiale che apportino un valore significativo al settore dei viaggi.

“La combinazione della nostra tecnologia AI-native con la portata e la presenza nel settore di Amadeus ci consentirà di implementare più rapidamente la nostra tecnologia e di offrire nuove potenti funzionalità a vantaggio dei viaggiatori e delle aziende del settore turistico - ha affermato Atyab Bhatti, ceo e cofondatore di SkyLink -. È un momento cruciale per fornire soluzioni AI concrete e, ora con Amadeus, possiamo accelerare la prossima fase dell’innovazione nel settore dei viaggi”.

I primi servizi

Primo passo di questo accordo è l’integrazione dei servizi SkyLink per le Travel Management Company (TMC). Un passaggio che andrà a migliorare e ampliare le potenzialità delle soluzioni Amadeus per i viaggi aziendali. Nel tempo, Amadeus amplierà queste funzioni conversazionali basate sull’intelligenza artificiale anche ad altri ambiti, come le compagnie aeree, gli aeroporti, il settore alberghiero e l’intero ecosistema dei viaggi.

Commentando l’operazione Luis Maroto, presidente e ceo di Amadeus, ha dichiarato: “Amadeus è il layer esecutivo integrato e neutral per il settore dei viaggi, basato su tre pilastri: la nostra presenza globale, la forza della nostra business logic integrata e fortemente connessa e il nostro status come trusted system of record del settore dal 1987. Questi pilastri ci consentono di applicare le competenze basate sull’intelligenza artificiale in modo coerente a compagnie aeree, aeroporti, hotel, venditori di viaggi e all’ecosistema dei viaggi nel suo complesso. La nostra tecnologia è profondamente integrata nel settore dei viaggi, collegando sistemi e flussi di lavoro sviluppati nel corso di decenni. Combina affidabilità di livello industriale, resilienza operativa e approfondimenti basati sui dati che ci consentono di implementare l’intelligenza artificiale in ambienti di produzione reali a livello globale. Insieme, questi pilastri rafforzano il ruolo di Amadeus come partner tecnologico affidabile che consente l’innovazione su larga scala e permette all’intelligenza artificiale di aumentare e rafforzare l’esperienza di viaggio”.