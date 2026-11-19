Entro il 2032 gli agenti AI potrebbero modificare profondamente i comportamenti di acquisto dei viaggiatori, ridefinendo il rapporto tra consumatori e turismo organizzato. È quanto emerge da The Intelligent Journey 2032, l’ultimo report di Amadeus, realizzato con Stratforma e dal professor Steven Weber, della UC Berkeley School of Information.

Secondo lo studio, nel prossimo decennio la tecnologia cambierà come i consumatori sceglieranno voli e hotel e l’evoluzione del travel non dipenderà soltanto dalla capacità dell’AI di suggerire destinazioni e prodotti, ma soprattutto dalla fiducia che i viaggiatori saranno disposti a riporre in questi strumenti e da quanto decideranno di delegare loro nella gestione dell’intero viaggio.

Quattro possibili scenari

Il rapporto individua i quattro possibili scenari che potrebbero realizzarsi: nel primo l’AI lavora dietro le quinte per rendere i viaggi più fluidi, ma le persone restano caute nel lasciarle il controllo; nel secondo l’agente AI del viaggiatore interagisce direttamente con i sistemi AI di compagnie aeree, hotel e altri fornitori, cambiando il modo in cui le opzioni vengono individuate, confrontate e scelte, con implicazioni più ampie per i brand e i programmi fedeltà. Nel terzo scenario alcune aziende sono pronte a servire i viaggiatori tramite agenti AI, altre restano indietro, creando un nuovo divario nell’esperienza di viaggio; mentre nell’ultimo scenario l’AI è diventata sempre più capace e gestisce in background la complessità del viaggio, mentre le persone si riappropriano della libertà di scelta, della spontaneità e del contatto umano.

Le opportunità per l’industria dei viaggi

Per la travel industry la principale sfida sarà quella di superare la logica della singola prenotazione e di presidiare l’intero ciclo del viaggio, integrando trasporti, ospitalità, pagamenti e assistenza. Una trasformazione che richiederà investimenti in sistemi interoperabili, identità digitali verificate per gli agenti AI e regole trasparenti su autorizzazioni, limiti di spesa e consenso degli utenti.

Cruciale rimarrà però, secondo lo studio, il fattore umano. Automatizzare le attività di routine potrebbe infatti aiutare le agenzie e i consulenti a concentrarsi sui viaggi più complessi, offrendo capacità di giudizio e rassicurazione quando conta davvero.

La vera sfida sarà costruire un ecosistema in cui innovazione tecnologica e fiducia procedano di pari passo.