I Global Distribution System non perdono terreno. Anzi, il ricorso ai Gds sta aumentano a tutte le latitudini. A rivelarlo è una ricerca diffusa da Amadeus, condotta su oltre 750 distributori.
“Il dato principale emerso è che gli agenti di tutte le aree geografiche utilizzano i sistemi di distribuzione globale (Gds) più di quanto facessero due anni fa, superando i tassi di crescita registrati da altri canali di prenotazione” si legge nella nota diffusa dall’azienda.
Non solo: quasi la metà degli agenti, per la precisione il 43%, utilizza i Gds più di quanto lo facesse 2 anni fa; in media, questo accade 6 volte al giorno, restando connessi per quasi 8 ore.
Le priorità degli agenti
Scendendo nel dettaglio, la ricerca evidenza che la questione della parità tariffaria sia imprescindibile: addirittura il 94% degli intervistati lo considera fondamentale. “Due agenti su tre (63%) - riporta ancora la nota - dichiarano che eviterebbero attivamente di prenotare una struttura qualora riscontrassero incongruenze nei prezzi”.
Altro elemento interessante, le informazioni sulla sostenibilità: per le agenzie di viaggi queste indicazioni non sono più un elemento accessorio, ma un fattore decisionale standard.
Lo studio conferma inoltre l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale: più di 3 agenti su 4 dichiarano che l’Ia fa parte dei loro strumenti di vendita. Il suo utilizzo varia dalla ricerca di opzioni al confronto di contenuti; ma l’Ia viene usata anche per elaborare raccomandazioni e migliorare la produttività.