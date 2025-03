Amadeus ha chiuso il 2024 con ottimi risultati finanziari, registrando incrementi a due cifre del fatturato e un notevole progresso della redditività. Nello specifico, come riporta Hosteltur, l’azienda ha ottenuto un utile di un miliardo 258,6 milioni di euro, il 19,6% in più rispetto all’anno precedente. Il fatturato del gruppo è aumentato del 12,9%, raggiungendo i 6 miliardi 141,7 milioni di euro. L’Ebitda si è attestato a 2 miliardi 335,1 milioni di euro, in crescita del 13,2% . L’utile operativo è aumentato del 18,2%, attestandosi a un miliardo 634,9 milioni di euro.

Per area di attività, nel 2024 i ricavi della distribuzione aerea sono aumentati del 10,9% anno su anno, raggiungendo un totale di 2 miliardi 945,7 milioni di euro. Nel quarto trimestre dell’anno, la crescita dei ricavi ha subito un’accelerazione grazie ai maggiori volumi e all’aumento dei tassi di crescita dei ricavi per prenotazione.

Nel settore delle soluzioni tecnologiche per il settore aereo, il fatturato è aumentato del 15,8%, raggiungendo i 2 miliardi 204,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli hotel e le altre soluzioni, la società ha registrato un incremento del 12,3%, raggiungendo i 991,3 milioni di euro, grazie a tassi di crescita a due cifre sia nelle strutture che nei pagamenti.

“Nel 2024 abbiamo dimostrato la nostra forza con una crescita a due cifre e un aumento della redditività, grazie allo slancio di tutte le aree di business . Ciò ci consente di annunciare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 1,3 miliardi di euro, che sarà implementato nei prossimi 12 mesi - ha affermato Luis Maroto, ceo della società -. Guardando al futuro, Amadeus inizierà il 2025 con prospettive di crescita ulteriore già nel breve termine e oltre”.