American Express diventa partner ufficiale della Formula 1

American Express amplia la partnership con Formula 1® con una nuova sponsorizzazione pluriennale che si estende al palcoscenico globale e a tutto il calendario di F1, facendo diventare Amex uno dei partner ufficiali in Europa, Australia, Asia, Americhe e Medio Oriente. L’azienda aumenterà dunque la sua presenza alle gare di F1 passando da 5 nelle Americhe a oltre 20 a livello globale.

“Si tratta - sottolinea Elizabeth Rutledge, chief marketing officer di American Express - di un’ulteriore dimostrazione del modo in cui stiamo continuamente accrescendo il valore dell’American Express Membership per i titolari di carta in tutto il mondo. Con oltre 300 milioni di fan in tutto il mondo di età compresa tra 18 e 34 anni - prosegue - la F1 continua a crescere in popolarità e a rappresentare una passione per i Millennial e la Gen Z, allineandosi al segmento di clientela in più rapida crescita di American Express”.

I vantaggi per i titolari di carta

I titolari di Carta American Express® avranno accesso a una serie di benefici e vantaggi, tra cui la Amex Presale Tickets, accessi per il Paddock Club e la Tribuna (in occasione di gare selezionate, fino a esaurimento scorte). American Express avrà inoltre l’opportunità di ospitare clienti e partner commerciali attraverso specifiche iniziative di hospitality.

In occasione del Gran Premio di Città del Messico 2024 di Formula 1 di questo fine settimana, ad esempio, i titolari di carta avranno accesso gratuito alle Amex Race Radios® per ascoltare i commenti in diretta al circuito. I fan in possesso di biglietti validi per la gara potranno inoltre accedere all’Amex Fan Experience, uno spazio dove potranno mettere alla prova le proprie conoscenze sulla F1 con quiz a tema, progettare una livrea personalizzata da portare a casa, registrare il proprio video di presentazione da pilota di F1 da condividere sui social media e ricevere gadget promozionali.