Per oltre la metà degli italiani il prossimo periodo natalizio sarà all’insegna dei viaggi. A dirlo è l’Amex Trendex, ricerca condotta da American Express sulle tendenze relative allo shopping, ai viaggi e all’intrattenimento per le festività di Natale. Dal report emerge che il 57% dei connazionali intende viaggiare per le prossime feste. Di questi il 61% lo farà in Italia, mentre il 54% prevede di recarsi all’estero.

Il 70% viaggerà soprattutto per piacere o per visitare amici e parenti, mentre l’81% è disposto a spendere di più in cambio di un’esperienza confortevole e di svago.

Spesa

La spesa media si attesterà intorno agli 843 euro per i viaggi; e attorno ai 525 euro per intrattenimento ed esperienze.

Quanto alla compagnia, il 50% degli italiani viaggerà con familiari e partner.

Secondo la ricerca, inoltre, nel corso delle prossime festività, la maggior parte degli italiani prevede di partecipare a eventi di intrattenimento. In cima alla lista i mercatini e le feste natalizie (59%), seguiti da spettacoli e performance (31%).