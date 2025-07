Ami Assistance: ricavi in aumento del 60% nel primo semestre, a trainare la polizza per il travel

Continua la crescita di Ami Assistance. Per il quarto anno consecutivo l’azienda vede aumentare in maniera consistente i suoi ricavi. E dopo aver chiuso lo scorso anno con un incremento del fatturato del 40%, nei primi sei mesi del 2025 segna un +60% rispetto allo stesso periodo del 2024.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel corso del 2025, anche perché il nostro aumento dei ricavi del 60% rispetto all’anno precedente, favorito dalla chiusura di una serie di interessanti accordi con alcuni tour operator, è decisamente superiore rispetto al trend complessivo del mercato del turismo organizzato - spiega Massimo Borelli, responsabile commerciale Area Nord Ovest di Ami Assistance -. Questo nostro percorso di crescita, che negli ultimi anni è stato continuo e costante, sta proseguendo con molta forza segno dell’enorme impegno e professionalità che stiamo mettendo in campo e della qualità dei prodotti che vendiamo e che anche il mercato ci riconosce. Contiamo di continuare questo trend anche nei prossimi mesi, soprattutto con la stagione estiva ormai alle porte anche grazie a importanti novità che vedranno la luce nei prossimi mesi”.

Le migliori performance in termini di vendita sono state ottenute da Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per soddisfare le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che organizzano i tour in proprio. “La crescita nel segmento delle polizze collettive è un’importante testimonianza del fatto che le agenzie di viaggio stanno orientando sempre di più le vendite sul prodotto disintermediato - conclude Borelli -. Abbiamo inoltre notato, con grande piacere, un utilizzo molto più esteso della nostra app Doc 24, che, sicuramente, rappresenta uno strumento straordinario da offrire ai clienti durante il viaggio, soprattutto ora che è sempre più accessibile grazie alle ultime release che rendono utilizzabili i servizi inclusi anche da persone sorde e cieche. Per venire incontro alle esigenze delle agenzie abbiamo voluto inoltre semplificare ancor di più la nostra piattaforma, rendendo ancora più rapido l’inserimento dei nominativi e dei dati degli assicurati da parte degli operatori”.