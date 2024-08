L’Antitrust ha dato il semaforo verde alla pubblicazione degli impegni da parte di Booking.com in seguito all’istruttoria aperta lo scorso marzo dal Garante nei confronti della Ota. Ad annunciarlo è la stessa Agcm tramite il bollettino settimanale.

Il procedimento, come riportato a suo tempo da questa testata, era stato avviato per “presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione di strutture alberghiere, in violazione dell’art. 102 del Tfue”.

“Eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Booking.com International B.V., Booking.com B.V., Booking.com (Italia) S.r.l. - si legge nella nota del Garante - dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 13 settembre 2024, al Dipartimento concorrenza – 2, Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport dell’Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. 06/85821.813, pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it”.

Gli impegni sono stati pubblicati sul sito dell’Agcm e possono essere consultati a questo link.