Around the World, il programma di gamification CartOrange premia i consulenti

È arrivato alla conclusione ‘Around the World’ edizione 2024, il programma di gamification lanciato da CartOrange per premiare il miglior consulente di viaggi. Attraverso la partecipazione a sfide periodiche e liberamente scelte, “Around The World” riesce infatti a misurare in modo oggettivo il valore dell’attività svolta, permettendo di guadagnare premi proporzionali al venduto.

“Around The World premia l'impegno, la professionalità e il merito dei consulenti CartOrange, distribuendo, oltre ai premi finali, ogni bimestre premi e riconoscimenti molto apprezzati dalla rete vendita; tutto ciò avviene all'interno di un sistema di gamification incentivante che sottolinea la modernità delle soluzioni che CartOrange sa adottare e mettere a disposizione dei propri consulenti”, spiega l’a.d. Gianpaolo Romano.

Vincitore della seconda edizione è di nuovo Giuseppe Gianassi: il consulente fiorentino raggiunge anche quest’anno la vetta del podio nazionale, dopo il titolo conseguito nel 2023, consolidando un percorso non casualmente costellato di altri importanti riconoscimenti nazionali.

Alla Gala Dinner di quest’anno organizzata a Firenze, CartOrange ha inoltre premiato gli otto migliori consulenti affermatisi per singole aree geografiche italiane: accanto a Giuseppe Gianassi, vincitore anche dell’area Tirreno, i colleghi Andrea Bruni per l’area Sud, Francesca Ferrulli per l’area Adriatico, Marta Pennino per l’area Nord Ovest, Jessica Sardella per l’area Centro e Isole, Claudia Saredi per l’area Lombardia, Alessandra Tagliabue per l’area Milano e Marco Zanchin per l’area Triveneto. A loro sarà riservato uno speciale fam trip in Oman, organizzato da CartOrange.