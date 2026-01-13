Stefano Colombo lancia sul mercato Abanico, un Gsa che ha debuttato lo scorso 7 gennaio. Abanico è il nuovo referente per hotel, resort, dmc e operatori italiani interessati a consolidarsi turisticamente sia nella penisola iberica che nell’intero continente latino. E questo grazie all’apertura di una sede operativa a Sitges.

Abanico, in spagnolo Ventaglio, punta inoltre a essere riconosciuto come promotore e partner dell’offerta incoming italiana fra gli operatori del mercato latino e internazionale.

Lo scenario iberico

“La Spagna sta vivendo un periodo di notevole dinamismo economico - ha spiegato in visita a Milano Stefano Colombo, ceo di Abanico - confermato da una spesa turistica all’estero di 8,7 miliardi di euro e da un giro d’affari outgoing di 30-35 miliardi di euro all’anno, oltre che da numeri importanti in Italia: ben 1,2 milioni di visitatori nel 2025, secondo i dati Istat. Gli spazi di crescita sono perciò ampi, offrendo anche un ponte strategico per meglio intercettare il fiorente filone sudamericano del turismo delle radici e, in generale, dell’offerta organizzata”.

Già numerosi i nomi di settore che hanno scelto di farsi rappresentare: da Avalon Waterways Europe a Reisenplatz/EasyReisenplatz, dall’operatore di collegamenti aeroportuali Go Air Link a Malikia Resort Abu Dabbab, per arrivare a Move, Ota Viaggi, Reef Oasis Hotels & Resorts e Tarot Tours Garranah, sino a Rio Egypt Travel e Zani Viaggi.

“Poter contare su una rappresentanza in loco è fondamentale nel mercato iberico- ha evidenziato Virginia Migotto, responsabile marketing & operations Abanico - dal momento che il 50% degli operatori è indipendente. Ed è per questo che abbiamo già in programma di partecipare alle principali fiere internazionali, a partire dalla Fitur di Madrid, lavorando tanto allo sviluppo dei rapporti commerciali quanto alla formazione”. Fra le realtà spagnole interessate a consolidarsi attraverso Abanico, affermano i manager, ci sarebbero player come Avoris, El Corte Inglés, Avasa Viajes e Pangea Viajes, con i quali sarebbero in corso dei contatti.