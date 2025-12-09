Arriva in Italia Iris Global, società specializzata nell'assistenza in viaggio del Gruppo Santalucía

Iris Global, società specializzata nell'assistenza in viaggio del Gruppo Santalucía, sbarca sul mercato italiano, consolidando la propria strategia di espansione internazionale. A tre mesi dal suo arrivo, la compagnia assicurativa fa sapere in una nota di aver emesso oltre 9mila polizze.

Iris Global è particolarmente conosciuta per l'assistenza medica all'estero ma offre altri tipi di protezione. Ha un servizio in-house di assistenza medica immediata per effettuare una prima valutazione, affiancato da una vasta rete di fornitori e collaboratori in tutto il mondo che offrono assistenza ai clienti nel caso in cui necessitino di cure sanitarie. L'azienda spagnola completa la sua offerta con altri servizi come l'assistenza multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7, strumenti di teleconsulto medica e altre coperture relative a incidenti con voli, bagagli ecc.

Per la fornitura di assistenza nei viaggi internazionali, Iris Global dispone di un proprio centro di assistenza operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, composto da un team di professionisti sanitari e da una rete di fornitori sanitari internazionali che garantiscono una copertura completa a livello mondiale.

“Siamo entusiasti dell'accoglienza che stiamo ricevendo. Eravamo convinti che l'Italia fosse il paese perfetto per iniziare questa avventura e abbiamo molta fiducia nei risultati che questo mercato potrà darci. Attualmente stiamo già esplorando nuovi accordi di distribuzione e collaborazione”, dichiara Maite Maroto, direttore generale di Iris Global.