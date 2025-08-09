Arriva l’Ires ‘premiale’ per le imprese

Ires ridotta di 4 punti percentuali per le imprese che investono nella produzione e assumono nuovo personale. Questo in sintesi il contenuti del decreto ministeriale firmato oggi, che dà il via alla cosiddetta Ires premiale.
L’annuncio, come riporta ilsole24ore.com è arrivato dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.
Il provvedimento, come sottolineato, punta a premiare le aziende e le imprese italiane che si impegnano sul fronte degli investimenti con uno sconto sull’Ires, la cui aliquota in questo modo può passare dal 24 al 20 per cento.