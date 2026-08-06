Arriva l’It-Wallet: attestati elettronici per aziende e pubbliche amministrazioni

L’It-Wallet arriva in Gazzetta Ufficiale e diventa realtà, anche se le diverse funzionalità saranno rilasciate gradualmente.

Con il portafoglio digitale integrato nell’app IO si potranno fornire ad aziende e pubbliche amministrazioni gli attestati elettronici necessari per accedere ai servizi.

Ma tra le novità principali ci sarà ache la possibilità di inserire nell’It-Wallet i propri documenti personali in formato digitale; già dallo scorso dicembre è possibile inserire patente e tessera sanitaria, ma l’elenco dei documenti ora sarà ampliato.

Come riporta ilsole24ore.com entro 12 mesi, cioè entro il 3 agosto 2027, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società di controllo pubblico dovranno aderire al sistema di It-Wallet in qualità di titolare di fonte autentica, per rendere disponibili dati e documenti.