Assicurazioni, Heymondo lancia in Italia il canale B2B

Heymondo, l’insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali, amplia i propri servizi in Italia con il lancio di Heymondo Business, il nuovo canale B2B che arricchisce l’offerta sul mercato italiano. Con questa iniziativa, l’azienda inaugura una nuova linea di business pensata per i professionisti del turismo.

Il canale B2B di Heymondo si rivolge ad agenzie di viaggio, tour operator e piattaforme digitali. L’iniziativa mira a proporre soluzioni assicurative trasparenti e adattabili alle diverse esigenze dei viaggiatori.

“L’Italia si è dimostrata particolarmente ricettiva alle nostre soluzioni personalizzate: con Heymondo Business vogliamo rispondere a una domanda crescente di strumenti agili e affidabili per i professionisti del turismo”, spiega David Pérez, co-Ceo e cofondatore di Heymondo.

Fondata nel 2017, Heymondo nel 2025 ha superato il traguardo di un milione di viaggiatori assicurati, con l’Italia che rappresenta oltre il 35% del volume globale della compagnia.

Heymondo rafforza la sua presenza in Italia, dove presenterà ufficialmente Heymondo Business alla TTG Travel Experience, la principale fiera del settore, che si terrà a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025, con il team pronto a mostrare tutte le funzionalità della piattaforma.