Assicurazione viaggio o auto in tasca e via. Non perdono tempo Generazione Z e Millennials, le due categorie di consumatori che Boston Consulting Group riconosce oggi maggiormente orientate ad acquisti “point-and-click” anche nel settore delle polizze.

L’84% dei primi e il 75% dei secondi dichiarano infatti di essere favorevoli ai nuovi modelli di ‘embedded insurance’, cioè assicurazioni già incluse nelle operazioni di acquisto di prodotti turistici. Un dato nettamente distinto da quello riguardante i viaggiatori più maturi della Generation X (59%) o dei Baby Boomers (46%), molto più propensi alla verifica diretta dei documenti e delle modalità di protezione.

“Si stima che il mercato globale delle embedded insurance nei viaggi e nell’hospitality conoscerà un incremento di circa il 97% in 7 anni - rileva Tommaso Giovannini, practice manager insurance i Mia-Platform - passando da 18,8 miliardi di dollari del 2023 a 37 entro il 2030: questi dati evidenziano come in un mondo sempre più connesso e digital, l’embedded insurance sia diventata una necessità, sia per le giovani generazioni, sia per le compagnie assicurative”.

Il trend deve però fare i conti con condizioni di mercato non ancora allineate: l’81% degli assicuratori, secondo McKinsey, nel 2022 aveva appena il 25% dei propri sistemi operativi su cloud, condizione fondamentale per l’embedded insurance.