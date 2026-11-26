“L’intelligenza artificiale porta opportunità enormi alla nostra azienda, perché fa condividere informazioni in passato nascoste nei contenuti delle strutture”, spiega Alessandro Callari regional manager Italia di Booking.com. “Per l’80% delle volte i viaggiatori fanno domande ai partner su informazioni già presenti sulla pagina della struttura, appesantendo il tempo di gestione”. Per ovviare al bocco, lo strumento Smart Messenger customizza le risposte dei viaggiatori creando risposte automatiche su alcune richieste con suggerimenti IA e modifiche personalizzate, e l’Auto Reply consente di creare risposte automatiche post prenotazione.

Oltre all’assistenza, i viaggiatori chiedono anche di creare un’esperienza su misura. “L’obiettivo sarà connettere nel prossimo futuro tutti i vertical già presenti sulla piattaforma e assistere attraverso il supporto IA tutta la pianificazione con i servizi ancillari correlabili”, rivela Callari.

In parallelo, il lancio di Trip Planner aggiunge “un’esperienza diametralmente opposta dell’utilizzo della piattaforma di Booking.com, su cui si arrivava avendo già scelto una destinazione, mentre oggi è possibile avere un’esperienza conversazionale, chiedendo di fornire suggerimenti su un weekend dove fare trekking o un pomeriggio in piscina”, annota Callari.

I viaggiatori che chattano ottengono numerose opzioni alternative, personalizzate e contestualizzate in pochi secondi, per questo “diventa ancora più determinante per le strutture dotarsi di un set di contenuti ricco a sufficienza per essere letto, interpretato e studiato per fornire risposte chiare e vicine alle esigenze dichiarate dal viaggiatore”.