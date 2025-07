Parte più lentamente l’estate 2025. Con l’ultimo fine settimana di luglio iniziano i primi esodi per le vacanze e le proiezioni di Assoturismo Confesercenti - sulla base di un’indagine condotta da Cst-Centro Studi Turistici di Firenze sulle principali Ota per il periodo 25-27 luglio - stimano oltre 6,4 milioni di presenze attese nelle strutture italiane e un tasso di saturazione medio del 79%, in lieve calo rispetto all’82% della stagione estiva 2024.

“Dopo un avvio di stagione più lento del previsto, tra le imprese c’è attesa per l’accelerazione d’agosto”, dichiara Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. “Finora - precisa - è stata un’estate anomala, con andamenti altalenanti e un ritorno del turismo ‘mordi e fuggi’ del weekend”. Cresce la componente straniera, mentre la domanda interna procede con maggiore cautela. L’ultimo weekend di luglio rappresenta il primo vero banco di prova per il clou dell’estate, che soprattutto per il comparto balneare coincide con agosto: confidiamo che possa dare slancio alla stagione”.

Le destinazioni

Si confermano al top delle preferenze le località lacustri e marine, che registrano rispettivamente l’89% e l’88% di occupazione. Restano indietro le città d’arte, al 72%, in frenata rispetto allo scorso anno, mentre le località termali si fermano al 71%. Le destinazioni montane segnano un 76% di saturazione e quelle rurali e collinari il 75%.

Il Nord Ovest guida registra il tasso di occupazione più alto, all’81%, trainato dalle buone performance della Liguria. Segue il Nord Est, con il 79%, soprattutto grazie alla buona performance delle strutture del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Sotto la media, invece, il Centro (76%) e il Sud con le Isole (75%), nonostante i buoni risultati di Sardegna e Puglia.

Quanto ai flussi, rimarca Messina, “cresce la componente straniera, mentre la domanda interna procede con maggiore cautela. L’ultimo weekend di luglio - conclude - rappresenta il primo vero banco di prova per il clou dell’estate, che soprattutto per il comparto balneare coincide con agosto: confidiamo che possa dare slancio alla stagione”.