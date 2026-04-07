Assoturismo: “Positive le nuove norme sulle recensioni online”

Arriva il parere positivo di Assoturismo Confesercenti sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di recensioni online nel comparto turistico e della ristorazione. “Le disposizioni rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e correttezza nel mercato digitale, garantendo condizioni di concorrenza più eque in un contesto in cui la reputazione online incide in modo determinante sulla competitività delle aziende turistiche”, sottolinea il presidente Vittorio Messina.

Secondo Messina se le recensioni da una parte rappresentano uno strumento fondamentale per i consumatori, dall’altra è fondamentale che siano affidabili e trasparenti: “Riteniamo fondamentale che la nuova normativa rafforzi non solo i diritti degli utenti, ma anche le tutele delle imprese, troppo spesso esposte al “far west” dei giudizi non verificabili o strumentali. Resta ora necessario - conclude il presidente - che le autorità competenti adottino in tempi rapidi le linee guida attuative, affinché le disposizioni possano diventare pienamente operative e offrire certezze sia alle imprese sia ai consumatori”.