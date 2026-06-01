Audi, Fiavet Piemonte: “Agenzie e territori insieme per rafforzare il turismo di prossimità”

In un turismo che va verso la digitalizzazione, il viaggiatore torna a cercare i volti veri, autentici, dei territori che visita. Si basa su questa premessa l’appuntamento che a Torino ha visto per la prima volta agenzie di viaggi, tour operator e tour leader in dialogo diretto con i produttori delle eccellenze territoriali, in questo caso del Distretto del Cibo e del Vino del Mombarone, Sierra Morenica e Naviglio d’Ivrea.

“Un format innovativo, senza intermediari, improntato al business rapido e diretto”, tiene a sottolineare la presidente di Fiavet Piemonte Laura Audi, ricordando come le agenzie, storicamente orientate all’outgoing, abbiano oggi sempre più bisogno di incrementare le proposte per il turismo di prossimità, “che in questo quadro geopolitico molto particolare – sottolinea - tende a rafforzarsi”.

La novità sta nel dare risalto alle voci di imprenditori e aziende delle filiere agroalimentari, supportandoli nella promozione di circuiti che valorizzino le diverse produzioni. “Con il nostro know-how – conclude Audi – li aiutiamo a formulare un’offerta adatta alle esigenze più attuali dei viaggiatori, basata sulla ricerca di paesaggi, sapori e relazioni realmente autentici; elementi preziosi che a nostra volta possiamo utilizzare per arricchire le proposte rivolte alla clientela d’agenzia, includendo le tantissime aree italiane fuori dai circuiti di massa e sempre più ambite dai turisti di ogni provenienza”.