L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent. All’origine del provvedimento, riportato sul sito internet della stessa Agcm, la presenza di clausole vessatorie introdotte dalle compagnie.

“L’Autorità - si legge nella nota pubblicata da Agcm - contesta la clausola, contenuta nella documentazione contrattuale adottata da ciascuna società e pubblicata sui rispettivi siti internet aziendali, che prevede l’obbligo del locatario della vettura di pagare un importo forfettario (la ‘fee’) per gestire la pratica amministrativa correlata a ciascuna multa irrogata per infrazione stradale od omesso pagamento di tariffe di parcheggio/pedaggio durante il periodo di noleggio”.

L’importo aggiuntivo previsto dalla clausola “indipendentemente dalla qualificazione adottata da ciascuna società (quale ‘penale’ o ‘corrispettivo per servizio’), non è giustificato alla luce degli adempimenti spettanti in caso di multa riconducibile al contraente. Le società di autonoleggio, infatti, devono solo trasferire all’Ente accertatore dell’infrazione i dati identificativi dei clienti. Il carattere ingiustificato di tale fee è emerso anche a prescindere dallo specifico importo applicato dall’impresa e in ragione del carattere automatico dell’addebito sulla carta di credito del consumatore, in base a pre-autorizzazione fornita all’atto della sottoscrizione del contratto di noleggio”.

All’esito dell’accertamento di vessatorietà, le società coinvolte devono pagare una sanzione amministrativa pecuniaria ed eliminare la clausola dalla propria documentazione contrattuale.