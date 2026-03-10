Aviareps: via al roadshow di primavera per le adv

Sono previste il 17 marzo a Roma, il 26 a Firenze in collaborazione con Toscana Aeroporti e il 31 marzo a Verona le tre tappe di ‘Aviareps Around the World’, l’edizione primaverile del roadshow riservato esclusivamente agli operatori del settore.

Una serie di incontri che prevede aggiornamenti di mercato in vista della prossima stagione invernale, workshop tematici, presentazioni mirate e sessioni di networking strutturato con compagnie aeree, destinazioni turistiche internazionali e fornitori di servizi travel. “Un’opportunità unica per rafforzare le relazioni tra operatori e professionisti del turismo - commenta Giulio Santoro, general manager Italy di Aviarpes -. In un mercato turistico in costante evoluzione il confronto diretto è fondamentale per trasformare le opportunità in risultati concreti per tutta la filiera”.

Per registrarsi: aviareps.it/webform/aviareps-roadshow-march-2026-submissions/