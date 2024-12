Azioni legali collettive, hub.brussels presenta la piattaforma Kiklegal

Si chiama Kiklegal ed è una nuova piattaforma web con sede a Bruxelles specializzata nell’ottimizzazione e nel coordinamento delle azioni legali collettive online. La piattaforma sbarcherà in Italia grazie all’accordo con hub.brussels, Agenzia brussellese per l’accompagnamento dell’impresa.

Rivolta ad associazioni di categoria anche in campo turistico, avvocati, studi legali e altri professionisti del settore, Kiklegal sarà presentata in gennaio alla Brussels House di Milano; nel frattempo, la piattaforma è già operativa e collabora con un pool di legali brussellesi.

Guglielmo Pisana, rappresentante della Regione di Bruxelles in Italia, Malta e San Marino, ha commentato: “Siamo orgogliosi di accompagnare l’ingresso in Italia di Kiklegal, un esempio concreto della costante ricerca di soluzioni innovative che, anche in campo legale, permettono di migliorare la soddisfazione dei cittadini europei attraverso la tecnologia. La Regione di Bruxelles Capitale è il cuore pulsante d’Europa sul fronte giuridico e legale: numerosi avvocati italiani, ad esempio, hanno una filiale a Bruxelles e dispongono spesso di un ‘italian desk’ che assiste in lingua italiana i cittadini e le aziende italiani sul territorio belga”.

“Il supporto assicurato da hub.brussels – conclude Pisana – alle imprese che intendono approcciare il mercato italiano spazia dalla ricerca di partner commerciali e/o istituzionali alla consulenza tecnica in materia legale e normativa, fino alla logistica e alla promozione. Durante la presentazione presso la Brussels House, ad esempio, avvocati, esperti legali e rappresentanti istituzionali avranno l’opportunità di esplorare le potenzialità di Kiklegal, instaurando al contempo proficue collaborazioni strategiche con gli stakeholder del sistema giuridico/legale di Bruxelles e dell’Unione europea”.