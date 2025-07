Bahamas raddoppia gli incentivi per gli agenti di viaggi italiani

Il Ministero del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas a partire dal 1 luglio e fino al 30 settembre ha deciso di innalzare gli incentivi per le agenzie per ogni prenotazione effettuata verso le isole Bahamas, nell’ambito dell’iniziativa lanciata lo scorso marzo in collaborazione con My Booking Rewards.

Per tutte le prenotazioni di almeno 4 notti, in camera doppia, con viaggi da completarsi entro il 31 gennaio 2026, gli agenti di viaggi registrati su BahamasAgentRewards.com potranno guadagnare il doppio delle ricompense standard per ogni soggiorno presso una delle strutture aderenti all’iniziativa. Si tratta di 60 euro a camera per prenotazioni presso strutture situate a Grand Bahama e nelle Out Islands e di 40 euro a camera per prenotazioni presso strutture a Nassau & Paradise Island.

Inoltre, per chi registra 50 notti prenotate complessivamente nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025, è previsto un bonus extra di 50 euro.

Questa promozione si affianca al successo del programma Bahamas Travel Agents Rewards Programme, già attivo e apprezzato dal trade italiano, e conferma l’impegno del Ministero a sostenere concretamente la rete distributiva in Italia, offrendo un modello virtuoso di fidelizzazione e premio alla performance.