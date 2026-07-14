“La banca dati è lo strumento che chiedevamo da anni e il Ministero è riuscito a metterlo in campo”. Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi Confesercenti, plaude alla Banca Dati Agenzie di Viaggio e Tour Operator, sottolineando che “adesso conta la fase applicativa: serve vigilare perché l’obbligo del codice arrivi anche sui canali social e sui siti web dove, oggi, una quota rilevante dei viaggi viene proposta e venduta”.

Il presidente di Assoviaggi rimarca, inoltre, la necessità di allineare le banche dati locali: “Il percorso passa anche dal pieno allineamento fra la nuova banca dati e gli archivi regionali, camerali e comunali, condizione perché i controlli diventino sistematici”.

“Assoviaggi - conclude Rebecchi - raccoglie da anni segnalazioni con il proprio Sportello Anti-Abusivismo e le mette a disposizione del Ministero. La banca dati, inoltre, è uno strumento utile, in particolare, per i consumatori che possono scegliere a chi rivolgersi per organizzare il viaggio o la vacanza in modo più sereno e consapevole”.