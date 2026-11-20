“Dopo il rallentamento a inizio anno, abbiamo progressivamente recuperato terreno e ci avviamo a chiudere l’esercizio intorno a 70 milioni di euro, in linea con il 2025”. Questi i numeri snocciolati dal presidente di Lab Travel, Ezio Barroero, in occasione di ‘Euphemia | Una storia tutta nostra’, la Convention 2026 del network, che ha riunito al Galzignano Resort Terme & Golf oltre 100 Personal Voyager provenienti da tutta Italia.

Un’occasione di confronto e di formazione, per rafforzare i legami all’interno della rete e favorire il dialogo diretto con i fornitori. “Abbiamo scelto il titolo ‘una storia tutta nostra’ - ha spiegato Michele Zucchi, a.d. di Euphemia - per celebrare, da un lato, ciò che abbiamo costruito in questi anni, e, dall’altro, l’importanza che ha la condivisione di idee, esperienze e prospettive. La nostra ambizione è continuare a crescere senza perdere l’identità che ci ha portati fin qui. Perché il futuro non si costruisce da soli: lo si scrive insieme, un passo alla volta”.

Lab Travel conta oggi oltre 150 Personal Voyager, una cinquantina di filiali nel Nord e Centro Italia e più di 40 professionisti dedicati al supporto della rete. “Qualcuno ritiene che la nostra struttura sia sovradimensionata, ma per noi rappresenta una scelta precisa: se vogliamo che i consulenti si concentrino sui viaggiatori, dobbiamo garantire loro competenze specialistiche, assistenza e risposte tempestive - ha affermato Barroero -. I risultati economici ci confermano la validità di questa impostazione”.

I Personal Voyager sono al centro di ogni strategia. “I Personal Voyager non sono concorrenti tra loro, ma parte di un grande gruppo fondato sulla collaborazione e sul sostegno reciproco – commenta Giulia Barroero, a.d. di Lab Travel -. Allo stesso tempo valorizziamo la loro autonomia, anche nei rapporti con i fornitori: a Galzignano abbiamo coinvolto manager di primo piano del turismo organizzato, favorendo l’incontro diretto con gli agenti. Dal dialogo e dalla conoscenza reciproca nascono spesso nuove opportunità di collaborazione, che si traducono in progetti e iniziative personalizzate, in grado di interpretare meglio le richieste e le aspettative dei viaggiatori”.