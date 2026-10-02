Barroero, Lab Travel: “Così aiutiamo gli agenti a esprimersi al meglio”

Creare le condizioni perché gli agenti di viaggi possano esprimere al meglio la loro professionalità. Questo il principio che muove le strategie di sviluppo del Gruppo Lab Travel, che torna per il quinto anno consecutivo a TTG Travel Experience per incontrare mondo della distribuzione.

“Se a un bravo agente togli le incombenze che lo distolgono dal cliente e gli permetti di fare davvero il proprio mestiere, può esprimere un potenziale enorme e può guadagnare di più - spiega il presidente di Lab Travel, Ezio Barroero -. La nostra evoluzione è stata quella di continuare ad ascoltare gli agenti di viaggi, per poter sviluppare strumenti concreti ed utili nella vendita: rafforzare i rapporti con le compagnie aeree ed avere da queste livelli tariffari competitivi ed altri strumenti strategici, proporre polizze assicurative studiate per gestire le crisi internazionali come quella di marzo scorso, sviluppare la rete di dmc e rafforzare i rapporti con i tour operator nostri partner ed infine continuare ad insistere nella formazione sia dei Personal Voyager che del nostro personale interno”.

Nei padiglioni della Fiera di Rimini il Gruppo racconterà il proprio modello di organizzazione del business e le sue due anime: Euphemia, rete di agenti liberi di gestire il proprio tempo e il proprio lavoro, da remoto o in una delle 50 filiali sul territorio; e Lab Travel, che conta una squadra di 40 professionisti, che dal 2009 garantiscono ai Personal Voyager il supporto e gli strumenti di cui hanno bisogno. Dalla sede di Cuneo, Lab Travel si occupa di amministrazione, contabilità, contratti, rapporti bancari, assicurazioni e attività gestionali, permettendo ai consulenti di concentrarsi esclusivamente sul cliente, sulla costruzione del viaggio e sulla vendita.

“Oggi Lab Travel dispone di professionisti del turismo sia all’interno del back office che della contabilità, diventati essi stessi asset strategici - precisa Barroero -. Il risultato è che Euphemia mostra al meglio la sua efficacia proprio nei momenti in cui il mercato è sottoposto a maggiore pressione”.