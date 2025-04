Bcd Travel: la domanda dei business traveller per i viaggi in treno rimane sostenuta

Il legame tra business travel e viaggi in treno rimane saldo. A rivelarlo è uno studio di Bcd Travel, che ha intervistato 681 viaggiatori d’affari in Europa e in Asia-Pacifico che hanno viaggiato in treno almeno una volta negli ultimi 12 mesi.

Secondo i risultati dell’indagine, come riporta traveldailynews.com i viaggiatori preferiscono il treno ad altri mezzi di trasporto per la posizione centrale delle stazioni ferroviarie, la comodità e la possibilità di lavorare durante il viaggio.

Inoltre, 6 viaggiatori su 10 prevedono di viaggiare in treno nel 2025 lo stesso numero di volte dell’anno scorso, mentre il 18% addirittura sostiene che lo prenderà un maggior numero di volte.

I tre principali fattori che spingono i viaggiatori a preferire il treno ad altri mezzi di trasporto includono la facile accessibilità alle stazioni ferroviarie (49%), la comodità (46%) e la possibilità di lavorare durante il viaggio (41%).