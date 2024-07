Bed-and-Breakfast.it: prenotazioni per 50 milioni entro fine anno

Dopo aver raggiunto quota 43 milioni di euro in volume di prenotazioni nel 2023, Bed-and-Breakfast.it ora prevede di raggiungere i 50 milioni di euro entro la fine di quest’anno.

Attualmente il portale gestisce 10.800 strutture, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.

Intanto, la piattaforma è stata anche riconosciuta come il principale operatore italiano nel settore delle piattaforme di viaggio in un rapporto pubblicato dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp), strutturato su dati raccolti attraverso il Digital Platform Survey 2022.

“Dal lancio nel 2003 - si legge in una nota - Bed-and-Breakfast.it ha attratto oltre 16.500 gestori paganti tra B&B, hotel, agriturismi e altre tipologie di strutture ricettive, anche se la concorrenza con le grandi OTA ha evidenziato la necessità di innovazione. In risposta, la piattaforma ha sviluppato un pacchetto software per la gestione professionale delle strutture ricettive, che include: un calendario, un sito web dedicato, una booking engine, un channel manager, un gateway per i pagamenti e soluzioni per la comparazione di prezzi su altre piattaforme leader nel booking online”.