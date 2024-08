BizAway: Fabio Bianchi è il nuovo Head of Engineering

BizAway, l’azienda specializzata nei servizi per i viaggi di lavoro, ha nominato Fabio Bianchi quale nuovo Head of Engineering. Bianchi è un esperto informatico che, in linea con gli obiettivi della scaleup friulana, mira a unire le potenzialità del digitale alle human skills per assicurare un sistema di assistenza di qualità, indispensabile per chi si occupa di servizi rivolti ai viaggiatori.

“Abbiamo deciso di arricchire il nostro team con un professionista come Fabio Bianchi – spiega Flavio Del Bianco, Cofounder e CTO di BizAway - perché crediamo che le sue competenze in ambito informatico e la sua sensibilità verso le esigenze dei clienti rispecchino l’anima della scaleup. Il background di esperienze estere in ambito travel sarà certamente un valore aggiunto per la nostra squadra”.

Per circa 7 anni Bianchi ha collaborato con aziende internazionali tra Amsterdam e Sydney. Nel 2018 è rientrato in Italia ricoprendo ruoli strategici, organizzativi e di leadership all’interno di aziende travel e fashion. In quest’ultimo settore ha guidato l’intero dipartimento tecnologico per l’avviamento e la crescita di un marketplace B2C e B2B di prodotti Made in Italy a livello mondiale.

“La forte ricerca in ambito tecnologico al servizio delle persone e del settore - sottolinea Bianchi - è stato l’elemento che maggiormente mi ha attratto della realtà. Una vision che mi accomuna alla scaleup e che guiderà il mio lavoro e quello del mio team”.