Innovazione tecnologica e flessibilità, con uno sguardo sempre attento alla sostenibilità. Questi i pilastri che sorreggeranno il business travel nel 2025; un settore in continua crescita, come dimostra il report di Global Business Travel Association, da cui emerge che l’86% di buyer e fornitori ha avuto prestazioni pari o migliori di quanto previsto e il 67% dei professionisti afferma di avere previsioni ottimistiche per il 2025.

Il 52% di acquirenti (in aumento rispetto al 44% del 2023) prevede inoltre un aumento dei budget per i viaggi aziendali. I dati di BizAway confermano questo trend: nel 2024 la piattaforma ha infatti registrato un aumento del 47% nelle prenotazioni di soggiorni e del 57% nelle prenotazioni totali rispetto al 2023.

La flessibilità, dicevamo, è diventata un aspetto centrale per il business travel come dimostrano le performance di BizzyFlex, il servizio di BizAway che consente modifiche e cancellazioni last minute con rimborsi fino all’80%, che ha registrato un incremento d’uso del 152,81% rispetto al 2023.

“Le aziende - spiega Luca Carlucci, ceo di BizAway - cercano sempre più soluzioni che combinino efficienza operativa e gestione del rischio. La flessibilità non è solo un vantaggio competitivo, ma una necessità per garantire la continuità dei viaggi aziendali in un mercato dinamico e poco prevedibile”.

Anche l’innovazione tecnologica e la sostenibilità sono destinate a giocare un ruolo chiave nel 2025. Il 49% dei professionisti del settore prevede di aumentare gli investimenti in tecnologia (report di Global Business Travel Association), puntando sull’intelligenza artificiale per migliorare la personalizzazione e l’efficienza dei viaggi. Tuttavia, il vero valore sta nell’equilibrio: “La tecnologia, per quanto avanzata, non può sostituire il fattore umano: il giusto equilibrio tra automazione e assistenza personalizzata farà la differenza” conclude Carlucci.

BizAway quest’anno ha registrato una crescita in volume del 56,76% inserendosi nel panorama internazionale come 89esima tra le 250 startup europee con la più alta percentuale di crescita (classifica Sifted 250).