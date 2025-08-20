BizAway, Paula Stcherbina è la nuova head of people & culture

BizAway ha annunciato la nomina a head of people & culture di Paula Stcherbina, che guiderà la strategia di Hr globale dell’azienda.

“Classe 1984 - riporta una nota dell’azienda - e di origine argentina, Paula Stcherbina ha costruito la sua carriera professionale come Senior Executive nel settore delle Risorse Umane, con una vasta esperienza nella strategia HR a livello globale e nella gestione dei talenti. Ha ricoperto ruoli in aziende come Hyatt Hotels, IBM, Michael Page e Zurich Insurance”.

Stcherbina commenta: “È una fase dinamica e stimolante, in cui vedo un’enorme opportunità di contribuire concretamente alla costruzione di un’organizzazione solida, inclusiva e orientata al lungo termine”.

“Nella fase di startup, e ancor più in quella attuale, le persone sono il nostro asset più importante - aggiunge Antonio Carlucci, Cbo di BizAway -. Vogliamo proteggerle, farle crescere con noi e mantenere vivi i valori in cui crediamo. Da qui la scelta naturale di investire su una figura esperta e competente come quella di Paula”.