BizAway rafforza la customer experience con Ambra Ceratto

Nuovo ingresso nel team di BizAway. L’azienda nomina Ambra Ceratto customer success director. La nomina si inserisce in un processo volto a consolidare la centralità del cliente in un mercato in continua evoluzione.

Con una solida esperienza maturata nell’hospitality, negli ambiti del front office e del revenue management, Ceratto, prima dell’ingresso in Biz Away, ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore della logistica digitale, guidando l’evoluzione di organizzazioni ad alto impatto tecnologico fortemente orientate al cliente.

“Siamo felici che una professionista come Ambra sia entrata a far parte del team. Il suo entusiasmo e la sua esperienza ci aiuteranno a sviluppare un modello di customer experience sempre più personalizzato e calato sulle esigenze del cliente” commenta Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway. “La nostra azienda cresce sempre di più, il 2026 sarà sicuramente un anno di svolta, e il ruolo di Customer Success Director diventa cruciale per raggiungere i prossimi traguardi”.

“Seguivo il percorso di BizAway già da tempo, soprattutto vista la mia precedente esperienza nel settore, e sono rimasta costantemente colpita dalla crescita e dall’ambizione dell’azienda - commenta Ambra Ceratto -. Essendo italiana ho sentito subito un legame con l’azienda e la sua cultura. Ho già sperimentato l’energia di questo settore in passato e mi sono resa conto di quanto mi mancasse. BizAway ha lo stesso slancio, lo stesso ritmo e lo stesso spirito imprenditoriale, e sapevo che era il posto giusto per me per tornare e dare il mio contributo”.