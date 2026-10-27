Bluvacanze: con Intesa Sanpaolo l’Iban virtuale in tutte le agenzie

Rendere più efficiente il processo di incasso, migliorare il monitoraggio dei flussi finanziari e offrire un servizio più rapido ai clienti, in particolare nelle prenotazioni a ridosso della partenza. Questo l’obiettivo del Gruppo Bluvacanze che, in collaborazione con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha deciso di introdurre l’Iban virtuale per tutte le sue oltre 250 agenzie.

“L’introduzione dell’Iban virtuale rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei processi amministrativi del nostro gruppo - dichiara Marco Sighinolfi, Chief Financial Officer del Gruppo Bluvacanze -. Per una rete distributiva con centinaia di migliaia di transazioni, la possibilità di associare automaticamente ogni incasso a una specifica agenzia o pratica consente una gestione più efficiente dei flussi finanziari, riducendo le attività manuali e aumentando la precisione della riconciliazione”.

Ogni negozio dispone, dunque, di un codice Iban dedicato, collegato al conto principale del Gruppo acceso presso Intesa Sanpaolo. Non si tratta, quindi, dell’apertura di un nuovo conto corrente, ma di una coordinata bancaria univoca assegnata al singolo punto vendita e comunicata al cliente per l’esecuzione del bonifico. Il sistema consente di identificare automaticamente l’origine di ogni pagamento e di semplificare in modo significativo la gestione degli incassi e favorisce il ricorso ai bonifici istantanei.