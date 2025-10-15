Bluvacanze.it, HeyLight arriva tra le soluzioni di pagamento

I pagamenti a rate di HeyLight, la soluzione del gruppo Compass, arrivano tra le soluzioni di pagamento di Bluvacanze.it. Con HeyLight, i viaggiatori possono suddividere l’importo fino a 5.000 euro in un massimo di 12 rate, con la prima posticipata di 30 giorni e possibilità di addebito su conto corrente o carta di credito/debito.

“La collaborazione con Bluvacanze ci consente di offrire HeyLight in modo integrato e multicanale e rafforza la nostra presenza nel settore Travel, dove secondo la nostra ultima ricerca più di un italiano su quattro avrebbe voluto pagare un po’ per volta le vacanze - Luca Lambertini, direttore HeyLight, Compass Banca -. La flessibilità della nostra soluzione si traduce in un’esperienza altamente personalizzabile: il cliente può scegliere numero di rate, importo, modalità di addebito e canale. Un approccio pensato per viaggiatori e viaggiatrici smart, che desiderano vivere le proprie vacanze in totale libertà, anche di acquisto”.

Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer del Gruppo Bluvacanze, aggiunge: “Offrire più soluzioni di pagamento digitale agli utenti è un must sia nel retail sia nei servizi online”.