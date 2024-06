La convention ‘NOW’ di Bluvacanze guarda al presente e al cambiamento che è in atto nella travel industry. “Non dobbiamo avere paura dell’AI ma metterla al servizio delle persone - commenta Michele Mazzini, direttore generale di Kappa Viaggi -. L’AI sta iniziando a modificare il nostro comparto, dobbiamo studiarla e capire come trarne vantaggio”.

L’oggi però è caratterizzato da un ulteriore rivoluzione, ossia quella della sostenibilità. A concentrarsi sul tema è Matteo della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv. “Negli ultimi anni l’azienda ha investito 90 milioni euro in marmitte catalitiche installate su quasi tutte le navi flotta”. Inoltre, abbiamo 4 navi in arrivo, la prima a novembre e le altre a seguire una ogni 6 mesi con consumi ridotti del 30% per le prime due e l’alimentazione a Gnl per la terza e la quarta”.

In questo scenario, si struttura altresì il sodalizio con le adv. Un lavoro in tandem che passa in primis attraverso la formazione. “Per noi sono il principale canale di distribuzione - rimarca Gabriele Mannucci, head of travel market di Allianz Partners. -. Ci preme garantire un alto livello di training cosicché l’adv possa trarre un vantaggio economico garantendo il massimo dell’assistenza al cliente”.

A chiudere Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, che con la consueta passione cattura la platea. “La tecnologia non può esprimere un sentimento, noi sì e quella è la nostra forza. Dobbiamo puntare sulla nostra professionalità e sull’insostituibile valore umano”.