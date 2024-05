Bluvacanze lancia il BLUPadel Tour, il torneo per gli appassionati della disciplina

Scatta la padel-mania in casa Bluvacanze-Vivere & Viaggiare. Ha preso il via BLUPadel Tour, torneo organizzato dal Gruppo, che coinvolgerà 35 circoli italiani.

“L’idea è nata da alcuni nostri punti vendita i cui gestori praticano il padel e l’hanno promossa con successo insieme ai circoli del proprio territorio, aggregando in poco tempo una community di appassionati con i quali condividere anche progetti di viaggio – spiega Antimo Russo della Direzione Network del Gruppo Bluvacanze -: si pensi che è stato organizzato un gruppo di giocatori persino alle Maldive e molti altri stanno nascendo, grazie a resort e operatori che offrono ottime attrezzature”.

BLUPadel Tour si divide in due progetti, che vedeanno l’attuazione fino a fine anno e coinvolgeranno complessivamente 2mila giocatori: il torneo ‘City’ che farà tappa nei circoli italiani, abbracciando tutto lo Stivale, dal Trentino al Piemonte e fino alla Calabria, con la finale nazionale a Rivoli (Torino); e la ‘Grand Finale’ a Sharm el Sheikh, al Valtur Reef Oasis Blue Bay Resort.

Il “’programma Padel’ ha subito attecchito nel network ed è presto diventato un prodotto di viaggio a tema sportivo, accessibile ai 300 punti vendita del Gruppo Bluvacanze attraverso il software gestionale.

Il programma

Il torneo è aperto a giocatori principianti ed esperti, in coppie miste oppure coppia femminile/maschile e si disputerà in gironi, più le semifinali e le due finali (a Torino e a Sharm).

Gli sfidanti vestiranno un outfit creato per l’occasione: T-Shirt Bluvacanze in tessuto tecnico ad elevata tecnologia tessile.

Si giocheranno minimo due gironi da 4 coppie per categoria e 3 partite ogni squadra. Giunti alle semifinali, i team vincitori per ogni categoria accederanno alla finale nazionale di Torino e 8 giocatori conquisteranno in premio il soggiorno a Sharm el Sheikh, volo incluso.

A Sharm il Gruppo Bluvacanze accoglierà i clienti per una settimana all’insegna della vacanza attiva: il BLUPadel Tour City diventerà BLUPadel Tour Village. Una nuova sfida che prevederà diversi match per una settimana intera nei campi del Valtur Reef Oasis Blue Bay Resort.

Le partenze dall’Italia sono programmate per il 16 novembre da Verona e il 17 novembre da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli e Bari.