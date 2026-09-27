Bluvacanze ottiene la certificazione Top Employer

Il Gruppo Bluvacanze ha ottenuto la certificazione Top Employer 2026 Italia. “La certificazione - riporta una nota - si basa sulla Hr Best Practices Survey del Top Employers Institute, sottoposta a un processo di validazione indipendente. La metodologia analizza sei aree della gestione delle persone: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing, attraverso 20 temi HR”.

Per il gruppo, la certificazione è un passaggio nel percorso di revisione delle politiche dedicate alle persone.

“Il nostro approccio è quello di una strutturazione progressiva del percorso - dichiara Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze, in una nota -: la certificazione Top Employer rappresenta un importante punto di riferimento, ma soprattutto ci offre l’opportunità di misurare ciò che abbiamo costruito e di individuare dove possiamo ancora migliorare. La nostra idea di people strategy è strettamente connessa alla crescita del Gruppo e alla capacità di valorizzare una comunità aziendale articolata e diversa per professionalità, competenze, generazioni e percorsi. È una dimensione che consideriamo parte integrante anche del nostro percorso di sostenibilità”.