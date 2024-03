Booking.com contro la sanzione in Spagna: “Siamo delusi, faremo ricorso”

“Siamo delusi dalla bozza di decisione della Comisión Nacional de Los Mercados y La Competencia (Cnmc) - Autorità Nazionale di Regolamentazione della Concorrenza Spagnola - e siamo fortemente in disaccordo con le sue conclusioni”. Questa la reazione di Booking.com alla sanzione comminata dal Garante spagnolo per la concorrenza.

In uno statement inviato a TTG Italia, l’Ota scrive: “Presenteremo presto la notifica di gatekeeper per il Digital Markets Act dell’Ue, che mira a garantire norme condivise per le piattaforme online in tutta l’Ue ed evitare la frammentazione a livello nazionale”.

“Riteniamo - continua Booking.com nella nota - che questo sia il contesto più adatto a discutere e valutare le principali questioni sollevate dalla Cnmc, rappresentando esso l’opportunità per concordare su delle soluzioni che si applichino in tutta Europa piuttosto che paese per paese. Intendiamo fare ricorso nei confronti di questa decisione senza precedenti, qualora diventi definitiva”.