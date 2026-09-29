La Commissione europea ha illustrato le nuove misure adottate da Booking.com a seguito del dialogo con le autorità di regolamentazione sul rispetto del Digital Markets Act (DMA), offrendo alle imprese che operano sulla piattaforma nello spazio economico europeo (European Economic Area - EEA) una maggiore libertà di definire prezzi e condizioni commerciali sui diversi canali di vendita.

Le misure, pubblicate dalla Commissione il 28 settembre 2026, riguardano l'applicazione del DMA a Booking.com, designata come gatekeeper per il proprio servizio di intermediazione online. Ai sensi del DMA, Booking.com non può impedire alle strutture ricettive e agli altri utenti commerciali interessati di offrire gli stessi servizi a prezzi diversi o a condizioni differenti attraverso altri canali online, compresi i propri siti web.

Il DMA, spiega la Commissione nel documento, vieta infatti qualsiasi tipo di requisito o clausola di parità (contrattuale o altre misure aventi lo stesso effetto) per le piattaforme designate come Booking.com.

La Commissione ha dichiarato che le imprese attive su Booking.com nell’area EEA possono ora stabilire liberamente prezzi e condizioni sia sulla piattaforma sia al di fuori di essa, anche attraverso i canali di vendita diretti.

Le novità di settembre 2026

Booking offrirà maggiore trasparenza sui programmi e sul ranking di Booking.com; i segnali relativi ai prezzi esterni non sono più un fattore per determinare l'idoneità al Booking Sponsored Benefit (BSB) di Booking.com, che quindi non considera più i prezzi al di fuori di Booking.com per decidere se una struttura sia potenzialmente idonea al BSB.

Nell'ambito del BSB, spiega ancora la Commissione, Booking.com riduce il prezzo mostrato al cliente e paga direttamente la differenza, mentre l'hotel riceve l'intero importo corrispondente alla tariffa da esso stabilita e la commissione concordata rimane invariata.

Booking.com, inoltre, fornisce ora ulteriori informazioni sul funzionamento dei propri programmi per i partner e sulle modalità di utilizzo dei prezzi offerti su altri canali di vendita. Ciò comprende aggiornamenti al proprio Extranet, al Partner Hub e una nuova sezione faq sulla conformità di Booking.com al DMA consultabile da tutti.

In un commento per la stampa relativo alla vicenda, Booking.com afferma: “Siamo molto soddisfatti dei risultati condivisi dalla Commissione europea in merito ai nostri obblighi legati alla parity nell’ambito del Digital Markets Act. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare in modo costruttivo e di garantire ai nostri clienti offerte sempre vantaggiose”.