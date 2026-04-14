Booking.com sotto attacco informatico, nelle mani degli hacker i dati delle prenotazioni

Booking.com nel mirino dei cybercriminali. Attraverso una comunicazione inviata via e-mail, l’Ota ha avvertito gli utenti di aver scovato un attacco informatico e che “terze parti non autorizzate” potrebbero aver avuto accesso alle informazioni associate alle prenotazioni.

Secondo quanto riferito dalla piattaforma, gli hacker potrebbero aver avuto accesso a dati sensibili, quali nomi, indirizzi fisici e indirizzi e-mail, numeri di telefono e altri dati forniti dai clienti alle strutture ricettive. Tuttavia, la società ha assicurato che i dati bancari non sono stati compromessi e di aver agito “immediatamente” per contenere l’incidente.

Booking.com, riporta Hosteltur, ha precisato che la situazione è ora “sotto controllo” e che i clienti potenzialmente interessati dall’attacco sono stati prontamente avvisati.

Per prevenire nuovi episodi criminosi, l’Ota ha aggiornato i codici Pin collegati alle prenotazioni per rafforzare la sicurezza.