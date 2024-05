Booking.com sulla decisione dell’Ue: “Intendiamo collaborare in modo costruttivo”

Booking.com si impegna a collaborare con Bruxelles in “modo costruttivo”. In uno statement ufficiale, diramato in seguito alla diffusione della notizia relativa alla sua designazione come ‘gatekeeper’ da parte della Commissione Ue, l’Ota spiega che “abbiamo collaborato con la Commissione Europea sin dall’inizio, in previsione della decisione odierna”.

“Attualmente - continua l’azienda nella nota - stiamo esaminando la decisione di designazione e intendiamo proseguire nella nostra collaborazione con la Commissione Europea in modo costruttivo, mentre sviluppiamo soluzioni atte ad ottemperare alle disposizioni”.