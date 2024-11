Booking Designer investe nella formazione. L’azienda ha infatti programmato una serie di appuntamenti completamente gratuiti per il mondo alberghiero.

“Da inizio novembre fino a metà dicembre ci saranno 4 momenti formativi - spiega Gian Piero Linardi business developer -, dove tratteremo insieme a partner qualificati temi attuali e di grande interesse per il settore. Nel primo appuntamento tratteremo il tema della tariffa rivendibile con il leader di mercato takyon. Proseguiremo con un webinar dedicato alle nuove politiche del lavoro nel turismo con l’associazione Hermes specializzata nella ricerca di personale qualificato per il settore. Nel terzo appuntamento tratteremo le nuove frontiere e i nuovi strumenti nel mondo del ‘Pay now buy later’ con Scalapay, per terminare con il tema della tariffa assicurata con Be safe rate”.