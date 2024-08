Dieci regole per utilizzare al meglio le polizze assicurative dedicate al travel. All’inizio di agosto, mese tradizionale per le partenze, Borghini e Cossa, storico broker assicurativo per il turismo, presenta le ‘regole d’oro del buon assicurato’, ossia una serie di consigli per scegliere e utilizzare al meglio, appunto, le coperture assicurative.

Annullamento

Per Borghini e Cossa, il passaggio fondamentale è analizzare le cause di annullamento contemplate dalla polizza, eventuali scoperti e franchigie. Ma non solo.

Ecco i cinque comportamenti ‘smart’ da mettere in atto.

1. Non aspettare a cancellare il viaggio: le penali di annullamento aumentano all’approssimarsi della data di partenza. Per questo motivo è importante che il viaggio sia cancellato all’insorgenza dell’imprevisto, contattando i fornitori e/o la propria agenzia;

2. Aprire immediatamente il sinistro con la compagnia, in concomitanza con l’annullamento del viaggio: il tempismo in questi casi è fondamentale.

3. Leggere bene le istruzioni inviate dalla compagnia e inviare subito i documenti già disponibili: spesso la liquidazione dei sinistri si blocca perché l’assicurato non ha autorizzato il trattamento dei dati personali o non ha fornito il proprio IBAN per il rimborso;

4. Non delegare ad altri la gestione delle pratiche: si generano errori e perdite di tempo;

5. Non perdere tempo a richiedere e produrre documenti non necessari per l’iter di liquidazione. Sarà eventualmente la compagnia a richiedere un supplemento informativo.

Garanzie medico/bagaglio

Per quanto riguarda questo aspetto, Borghini e Cossa propongono altre 5 regole d’oro

1. Salvare gli estremi della polizza e i numeri di contatto dell'assicurazione sullo smartphone e condividerli con i compagni di viaggio, allo scopo di avere sempre i riferimenti della compagnia a portata di mano;

2. Non esitare a contattare la centrale operativa in caso di dubbi o incertezze sul comportamento da tenere;

3. Fidarsi delle indicazioni fornite evitando di rivolgersi ad altri interlocutori e seguire procedure alternative rispetto a quelle indicate dalla centrale operativa;

4. Privilegiare forme di pagamento elettronico e conservare le ricevute per semplificare la verifica e il rimborso, specialmente nel caso dell’acquisto di beni di prima necessità in seguito allo smarrimento dei bagagli;

5. Portare eventuali farmaci salvavita nel bagaglio a mano: per il trasporto di farmaci liquidi in aereo, è sufficiente presentare la prescrizione medica ai controlli di sicurezza.

“Il consiglio – dice Daniela Rando, responsabile Ufficio gestione sinistri Turismo - è di dedicare sempre il giusto tempo alla scelta della polizza: oltre alle prestazioni, bisogna controllare i massimali, ovvero l’importo massimo di rimborso o risarcimento previsto per ogni tipologia di sinistro, ed eventuali esclusioni. Questo permette di scegliere consapevolmente”.