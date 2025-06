Brady, Ryanair: “Tad un grande passo avanti per i clienti italiani”

“Tad rappresenta un grande passo avanti per garantire ai clienti italiani tariffe basse e un servizio più trasparente ed efficiente. Grazie alla collaborazione con le agenzie di viaggi locali, possiamo offrire assistenza diretta, gestire le comunicazioni in caso di disservizi e rendere il viaggio ancora più semplice e sicuro”. Così il marketing manager di Ryanair Dara Brady ha posto l’accento sul grande passo avanti compiuto con la nuova piattaforma per la distribuzione.



Brady ha sottolineato anche la necessità di combattere pratiche poco trasparenti da parte di alcuni operatori: “Vogliamo distinguere gli agenti che lavorano nell’interesse del cliente, da quelli che aumentano i costi nascondendo il prezzo reale del biglietto. Non abbiamo problemi con chi applica un margine sul servizio, purché sia chiaro. Se il biglietto costa 15 euro, il cliente deve saperlo, e solo dopo decidere se pagare un extra per un servizio d’intermediazione”.