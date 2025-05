Bryan Batista nuovo ceo di Skyscanner

Bryan Batista sarà dal 1° giugno il nuovo ceo di Skyscanner, succedendo a John Mangelaars. Attualmente Batista è coo della società. La piattaforma, che ogni mese connette oltre 160 milioni di utenti in 180 Paesi e in 37 lingue a più di 1200 partner tra compagnie aeree, hotel e servizi di noleggio auto, mira a consolidare ulteriormente la propria posizione sul mercato.

John Mangelaars, ceo uscente, ha dichiarato: “Dopo quattro anni e mezzo straordinari, lascio il ruolo di ceo passando il testimone a Bryan Batista. L’azienda si trova in una posizione molto solida e sento che questo è il momento giusto, anche a livello personale, per intraprendere nuove sfide. Ho piena fiducia nella leadership e nella determinazione di Batista nel guidare Skyscanner verso la prossima fase della sua ambiziosa crescita”.

Nell’ultimo anno Skyscanner ha registrato risultati record in tutte le sue offerte di viaggio, con una crescita a doppia cifra nei settori voli, noleggio auto e alloggi ed è entrata in mercati ad alto potenziale, tra cui l’India, dove prevede di raddoppiare il proprio pubblico.

Batista è entrato in Skyscanner nel gennaio 2024 come coo. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in Tesla e in Booking.com, dove è stato ceo di Rentalcars.com e svp della divisione Trips. “Skyscanner è nato dalla nostra passione per i viaggi - commenta Batista -. Amiamo l’emozione di scoprire nuovi luoghi e detestiamo le complicazioni della pianificazione. Da quando sono entrato in Skyscanner, ho avuto il privilegio di collaborare da vicino con team straordinari e partner del settore. Assumere questo ruolo è un sogno che si realizza: guidare un’azienda che punta a diventare il punto di riferimento globale per chi viaggia. Sono entusiasta dell’ampliamento della nostra offerta, che ora include anche soluzioni per i viaggi in treno e pacchetti vacanza, un modo per offrire ai nostri utenti ancora più scelta e convenienza. Stiamo entrando in nuovi mercati, lanciando nuovi prodotti e sviluppando strumenti sempre più intelligenti per trasformare la pianificazione di un viaggio in una parte divertente dell’esperienza, non in un onere”.