Cresce il business travel in Italia ad aprile. Lo dice il Business Travel Trend, indice mensile sui dati del business travel in Italia realizzato da Uvet con il Centro Studi Promotor.

I dati registrano un indice 108, di quasi 20 punti superiore rispetto al mese precedente. Le transazioni mostrano anch’esse un balzo di ben 15 punti rispetto al dato negativo di marzo. Il trend positivo è confermato da un indice di spesa media (123 contro 122).

L’incremento di aprile del travel value si riferisce a tutti i comparti, ma con maggior decisione per i voli (96 da 79 di marzo) e gli hotel (131 contro 107). Resta inoltre positivo pure il settore del car rental con 126 rispetto a 118. Anche nella parte rail si evidenzia un recupero di 12 punti (84 su 72). La spesa media resta sostanzialmente stabile, ragione per cui tutti gli incrementi di spesa globale sono dovuti al forte aumento delle transazioni. Le trasferte domestiche sono a quota 107, nel resto d’Europa e per i viaggi intercontinentali salgono invece a 108.

Gli ultimi 4 anni

Il Business Travel Trend dà uno spaccato anche degli ultimi quattro anni, in cui si evidenzia chiaramente la dimensione dell’impatto dovuto alla crisi pandemica. Le transazioni nel 2020 e 2021 hanno generato un indice 31 e 33 mentre quelle del 2022 e 2023 segnano la ripresa dei viaggi d’affari con 62 e 73. I prezzi medi sono quindi cresciuti costantemente. Il 2023 mostra i primi timidi segnali di riduzione della spinta inflattiva e speculativa e un ulteriore crescita degli indici sia in volume che in valore.