Business travel verso una chiusura d’anno positiva: i dati di Gbta

Buone notizie dal fronte bt, nel corso del Wtm. Il comparto sta chiudendo un anno più che positivo in Europa, dove la spesa per viaggi d'affari toccherà 360,4 miliardi di euro, pari al +10,4% sul 2023 e uno share del 26,4% della spesa a livello globale. E tutto questo nonostante i fattori economici e l’incertezza politica stiano influenzando il settore.

Lo evidenzia il Business Travel Index Outlook 2024 della Gbta in collaborazione con Visa. Quanto alle singole voci di spesa dei business traveller europei, la sistemazione alberghiera rimane quella principale, seguita da cibo e bevande e dai viaggi aerei. E in tema di trasferimenti, i trasporti multimodali e sostenibili risultano in continua crescita in tutta l’area.

“In quest’analisi abbiamo notato - ha commentato Catherine Logan, regional senior vice president Gbta Emea e Apac - che il valore e la domanda di viaggi d’affari in Europa continuano a essere forti, ma lo è anche l’importanza di accelerare gli sforzi per costruire un settore più sostenibile”.