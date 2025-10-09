Busitalia manda un messaggio al mercato del turismo: “Utilizzateci”

“Siamo al servizio del turismo. Chiamateci, utilizzateci”, questo il messaggio di Serafino Lo Piano, Amministratore delegato di Busitalia, alla presentazione stampa di Busitalia, compagnia al 100% di Trenitalia. Scopo dichiarato di questa presenza al TTG Travel Experience quello di farsi conoscere agli operatori del turismo, prosegue Lo Piano: “La nostra flotta è a disposizione del mercato del turismo nazionale e internazionale”. Gli ha fatto eco Francesco Cacciapuoti, Direttore sales di Trenitalia: “Sappiamo che il 75% degli stranieri che vengono nella Penisola si ferma sul 4% del territorio. Leggiamo il dato in positivo: c’è un enorme potenziale di crescita per far scoprire loro il restante 96% grazie all’intermodalità che possiamo offrire”.

La presenza insieme a Rimini di Cacciapuoti, Lo Piano e Flavio Nogara, Presidente Busitalia, è un chiaro segnale al mercato rispetto alle intenzioni di lavorare insieme e integrare maggiormente i sistemi. Lo Piano ha specificato di aver “voluto fortemente entrare nei canali di vendita Trenitalia con il prodotto bus, sia sul digitale che nella capillare rete di agenzie di viaggi, 6.400 adv in Italia e 6mila all’estero”. Mentre invitava il pubblico a vedere di persona i nuovi bus parcheggiati alla stazione di Riminifiera, ha sottolineato che di fatto “siamo l’unica azienda a offrire multimodalità di trasporto. I bus che trovate fuori potete tranquillamente chiamarli Frecciabus, perché lo standard di servizio sarà quello del Frecciarossa”.

I numeri dichiarati: 97 milioni di clienti l’anno, oltre 10mila corse al giorno e 3mila bus. Non solo per trasporto pubblico locale, area di business primaria di Busitalia, ma sempre più per noleggi con conducente, servizi di lunga percorrenza a comfort maggiorato, bus per congressi. Con un importante palcoscenico di prova alle porte, ovvero le Olimpiadi Milano-Cortina per cui forniranno servizi bus, come orgogliosamente riportano i loghi sulla flotta rosso fiammante parcheggiata qui a Rimini.