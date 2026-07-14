Cancellazione voli, I4T lancia la polizza I4Move: incluso il rischio di guerra

Una soluzione contro le cancellazioni last minute di voli e altri servizi di trasporto. In un periodo segnato da forte instabilità e disservizi, I4T scende in campo a tutela dei viaggiatori e delle agenzie con la nuova polizza I4Move.

Sviluppata in collaborazione con Revo, la copertura è progettata per intercettare tutte le possibili casistiche: rimborsa le eventuali penali di annullamento dei servizi non utilizzati, se il cliente rinuncia al viaggio, e copre i maggiori costi in caso di riprogrammazione e modifica dell’itinerario, come l’acquisto di nuovi biglietti o pernottamenti aggiuntivi, se il cliente è comunque intenzionato a partire o è già in viaggio.

Non esclude il rischio di guerra

Altri punti di forza della nuova soluzione sono la validità indipendentemente dai motivi della cancellazione e l’inclusione del rischio guerra. Inoltre, I4Move può essere emessa anche ‘stand-alone’, quindi senza essere collegata ad altre polizze, e fino a 24 ore prima della partenza.

I4Move prevede anche la possibilità di riconoscere l’agenzia di viaggi come beneficiaria del rimborso, qualora quest’ultima scelga di sollevare il cliente dai costi sostenuti per le modifiche apportate al viaggio.

“In un mercato in cui incertezza, tensioni geopolitiche e cancellazioni voli sono ormai parte della quotidianità, investire nella copertura assicurativa è strategico, specialmente alla luce dell’incidenza sempre maggiore dell’organizzazione diretta nelle agenzie - commenta Christian Garrone, responsabile Intermediazione Assicurativa I4T -. Revo I4Move è un prodotto altamente competitivo, che supera una serie di barriere: dall’emissione fino a 24 ore prima della partenza all’inclusione del rischio guerra, fino alla possibilità di riconoscere il rimborso direttamente all’agenzia. Innoviamo con strumenti concreti, allineati al contesto di rischio, per sostenere il lavoro del trade e accompagnare l’evoluzione del settore. Avere la possibilità della vendita anche stand-alone solidifica il rapporto di fiducia e collaborazione con i nostri partner, che non sono obbligati ad acquistare I4Move insieme ad altre coperture e quindi possono accedere direttamente a ciò di cui hanno bisogno”.

Già disponibile nel portale trade di I4T, I4Move è proposta in due versioni: la formula Base offre un massimale di 500 euro a persona per viaggi in Italia ed Europa e di 1.000 euro a persona per il resto del mondo; la formula Plus innalza il tetto fino a 1.500 euro a persona, indipendentemente dalla destinazione.